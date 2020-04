MUDANÇA Para conter aglomeração, vacinas de rotina são adiadas em Três Lagoas Secretaria está seguindo as recomendação do Ministério da Saúde

9 ABR 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

Em decorrência de alguns questionamentos e dúvidas de pais sobre a vacinação de rotina, a secretária de Saúde, Angelina Zuque, explanou na manhã desta quarta-feira (8) sobre a recomendação do Ministério da Saúde em realizar tais vacinações, incluindo crianças, somente após o período da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, evitando assim aglomerações e risco de contaminação da Covid-19.

Em um ofício, o Ministério da Saúde explicou porque o órgão decidiu adiar com um mês de antecedência a campanha e, de acordo com o documento, a medida visa minimizar os impactos sobre os serviços de saúde.

“O Ministério da Saúde, tendo em vista o atual cenário epidemiológico em que se estabeleceu a pandemia devido ao novo Coronavírus, irá adotar algumas medidas adicionais para proteção das pessoas mais vulneráveis durante a Campanha Nacional”, diz o documento.

Angelina ressaltou ainda que “o documento trata que esse adiamento da vacinação de rotina no Sistema Único de Saúde durante a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza é devido à emergência em saúde pública pelo Coronavírus vivenciada pelo país e precisamos dar atenção a isso”, disse a secretaria.

COMO FUNCIONARÁ

Sendo assim, de acordo com o documento enviado pelo Ministério da Saúde, a vacinação de rotina em todos os serviços do Sistema Único de Saúde, que realizarão a vacinação contra a influenza, será adiada entre o período que compreende a primeira fase da campanha, de 23/03 a 15/04.

“O ofício nos orienta para que a população aguarde a conclusão desta fase e volte as unidades de saúde para realizarem as vacinas de rotina após este período. Estamos trabalhando em consonância com o Ministério da Saúde para evitarmos contágios do Coronavírus desnecessariamente”, disse Angelina.

Angelina ressaltou ainda que “durante a terceira fase da campanha, quando as crianças comparecerem na unidade para receber a dose da vacina Influenza, deverá ser resgatada as doses da rotina conforme o calendário”, finalizou a secretária.