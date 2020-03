TRêS LAGOAS Para conter avanço da Covid-19, Procon adia audiências Audiências foram suspensas por tempo indeterminado, segundo órgão

23 MAR 2020 - 09h:35 Por Tatiane Simon

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon-TL) determinou que irá adiar a realização das audiências agendadas. A medida passa a valer a partir desta terça-feira (24) e visa conter o avanço da contaminação do novo coronavírus em Três Lagoas.

Por meio de nota, o Procon informou que o serviço de atendimento ao cliente e denúncias continuarão, porém é preferível que seja feito por telefone.

"Tomamos essa decisão pela saúde tanto dos servidores, quanto dos consumidores quanto das empresas e advogados, evitando o contato", comentou Adenaldo Nunes, assessor especial do Procon.

"As audiências não têm uma data certa para serem remarcadas, esperamos que tudo isso passe logo e possamos retornar com as audiências e o funcionamento normal do Procon. Mas estamos aqui disponíveis para garantir o direito do consumidor três-lagoense", finalizou Adenaldo.