TRêS LAGOAS Para enfrentar crise, Sebrae oferece programa gratuito a pequenos empresários Programa de aconselhamento gratuito está com inscrições abertas para empresários

27 MAR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Os pequenos negócios, responsáveis pela maioria dos empregos em Mato Grosso do Sul, são os mais vulneráveis à crise econômica causada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid 19). Apesar do cenário, existem formas de minimizar os impactos. Neste sentido, os empresários já podem se inscrever para o programa gratuito Sebrae Orienta. Somente em Três Lagoas, são mais de 6,5 mil microempreendedores individuais e 108 microempresários.

Iniciativa do Sebrae, o programa é um aconselhamento empresarial online gratuito e personalizado, que visa dar um norte à empresa por meio de soluções práticas de implementação imediata. Podem participar Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).



Ao todo, os participantes receberão 16 horas de treinamento, distribuídas nos temas "Gestão Financeira", com quatro horas de duração; "Marketing Digital", também com quatro horas; e Estratégias de Mercado, com oito horas.



"Estamos oferendo um aconselhamento gratuito especializado, que será agendado com consultores de mercado a qualquer pequeno negócio que nos procure. Neste momento, é fundamental que o empresário reaja e busque formas de manter o negócio", afirma o diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro.



Como se inscrever

O curso é totalmente online. Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário na página oficial do programa. Após, um técnico do Sebrae irá entrar em contato para fazer o agendamento o mais breve possível.