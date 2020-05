MEDIDAS Prefeitura retira academias e interdita quadra de areia da Lagoa Para evitar aglomeração, quadra de areia e academia ao ar livre são interditadas

7 MAI 2020 - 09h:10 Por Ana Cristina Santos

Em razão de muitas pessoas não estarem respeitando o isolamento social e frequentando locais públicos, como a Lagoa Maior, por exemplo, a Prefeitura de Três Lagoas vai retirar os equipamentos da academia ao ar livre do local, nesse momento de pandemia da Covid-19. A informação é do secretário de Administração, Gilmar Tabone, que participouna manhã desta quinta-feira (7), do jornal RCN Notícias da Rádio Cultura FM (106.5) e TVC HD-13.1.

Segundo Tabone, a decisão em retirar os equipamentos nesse momento partiu do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que percebeu grande movimentação de pessoas os aparelhos da Lagoa Maior.

Além disso, a quadra de área na lagoa também foi interditada para evitar aglomeração de pessoas. No final de tarde, de acordo com o secretário, muitas pessoas estavam frequentando esse local.

O secretário descartou nesse momento cercar a Lagoa Maior. Mas, pediu a colaboração da população para evitar aglomerações.