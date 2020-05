TRêS LAGOAS Para organizar filas, tendas serão montadas em frente às agências da Caixa Desde o pagamento do auxílio emergencial filas enormes têm sido registradas em frente aos bancos

14 MAI 2020 - 12h:20 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas vai iniciar a instalação de tendas e disponibilizar cadeiras para acomodar melhor as pessoas que vão até às agências da Caixa Econômica Federal, principalmente nesse período de pagamento do auxílio emergencial. A informação é do médico Cassiano Maia, membro do comitê de enfrentamento ao coronavírus, que participou ao vivo do jornal RCN Notícias da TVC HD-13.1 e rádio Cultura FM 106.5.

Desde o início do pagamento, no mês passado, filas enormes têm sido registradas em frente as duas agências da Caixa Econômica Federal. Algumas pessoas, inclusive, para conseguir um atendimento, têm dormido nas filas. Senhas passaram a ser distribuídas e uma equipe da prefeitura tem ficado no local para ajudar na distribuição e controle das filas.

A instalação das tendas e melhorara no atendimento em frente aos bancos foram decisões tomadas pelo comitê, que é composto por representantes de diversos segmentos da sociedade.

Ainda durante a entrevista , Cassiano falou de outras ações que tomada pelo comitê para evitar a propagação da Covid-19.

