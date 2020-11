ELEIÇÕES 2020 Para reprimir crimes eleitorais, PF usa drone em Três Lagoas Agentes da Polícia Federal estão concentrados na escola estadual Dom Aquino Corrêa

15 NOV 2020 - 09h:10 Por Tatiane Simon

Equipes da Polícia Federal de Três Lagoas estão, neste momento, concentradas no maior colégio eleitoral da cidade. Na porta da escola estadual Dom Aquino Corrêa, os policiais acompanham o pleito em tempo real com a utilização de um drone.

Duas viaturas estão empenhadas nesta ação, que visa auxiliar o trabalho dos policiais na prevenção e repressão a crimes eleitorais. A meta é aumentar a segurança nas eleições deste ano.

No local, as equipes contam com apoio de agentes da Polícia Civil. Os policiais ergueram o drone por volta das 8h40 e realizaram buscas em volta do colégio.

Três Lagoas possui 31 locais de votação e a previsão é de que o drone percorra em todos eles durante este domingo de eleição.

São utilizados mais de 100 equipamentos, em municípios considerados estratégicos em todo o território nacional.

Segundo a PF, o equipamento vai sobrevoar as principais zonas eleitorais, ajudando na fiscalização e no combate a crimes como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, por exemplo.

Em Três Lagoas, até agora, o processo eleitoral segue tranquilo, sem nenhuma denúncia registrada na Polícia Federal.

Segurança

Em Mato Grosso do Sul, os drones serão utilizados nas cidades com delegacias da Polícia Federal, como Três Lagoas, Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Corumbá, e Campo Grande.

De acordo com o delegado da PF de Três Lagoas, Caio Martins de Lima, os equipamentos visam prevenir e reprimir a prática de possíveis crimes eleitorais. As imagens capturadas são transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que está preparada para monitorar toda as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas.

Diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes.

O uso de drones possibilita, ainda, diminuir a presença física dos policiais e o contato social, evitando assim aglomerações, mantendo o distanciamento social necessário para evitar novos casos de Covid-19.