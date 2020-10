MAUS-TRATOS Para se vingar da madrasta, adolescente quebra coluna de porquinho da índia Os veterinários informaram aos policiais lesão acometida no animal acontece somente se for por pancada

5 OUT 2020 - 06h:30 Por Israel Espíndola

A Polícia Militar Ambiental foi informada na última sexta-feira (2), de um crime de maus-tratos a um porquinho da índia, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, a denuncia foi formulada por uma veterinária da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, de que um porquinho da índia tinha quebrado a coluna vertebral e que estaria em uma clínica veterinária na cidade.

Na clinica os policiais foram informados pelos veterinários que aquele tipo de lesão acometida no animal acontece somente se for por pancada.

Os Policiais fizeram contato com a proprietária do porquinho da índia, a qual havia levado o animal à clínica. Ela informou que antes de sair para o trabalho havia tido uma briga com seu enteado e ao chegar em casa encontrou o animal ferido e o levou para tratamento.

O adolescente (13), residente no Bairro Santos Dumont, confessou à PMA que teria dado a pancada no bicho e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e responderá por ato infracional de maus-tratos a animais. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 550,00.