TRêS LAGOAS Parada Geral aquece setor hoteleiro Todos os hotéis estão com reservas

17 OUT 2020 - 16h:00 Por Ana Cristina Santos

De 22 de novembro a 12 de dezembro, a Suzano, empresa de celulose instalada em Três Lagoas vai realizar a Parada Geral - operação de manutenção que as indústrias de celulose precisam realizar a cada 15 meses de forma preventiva.

A operação envolve muitos trabalhadores devido à quantidade de manutenções preventivas necessárias para sustentar as operações. A Parada Geral, além de ser relevante para a empresa, é uma operação importante para a economia da cidade, pois diversos segmentos faturam nesse período. Só para se ter uma ideia, todos os hotéis da cidade já estão com os quartos reservados para esse período.

O empresário Leonardo Kono, tem dois hotéis, e disse que a Parada Geral vem como um “alento” para o setor hoteleiro, que vivenciou um dos piores momentos diante da pandemia da Covid- 19. O empresário, inclusive, está reativando um dos dois hotéis, que havia fechado diante do atual cenário. A reabertura visa atender os trabalhadores que virão de outros estados para prestar serviço durante a operação. “Para nós é uma salvação, um alento diante dos últimos meses, no que se refere a ocupação. Será muito importante”, destacou.

Por estar em período de silêncio, a empresa, nesse momento, se ateve a não divulgar mais informações sobre essa operação, como número de pessoas que vão participar e nem o quanto em termos de valores isso vai movimentar. Na Parada Geral do ano passado, a operação envolveu cerca de 4.500 ordens de serviço e contou, nos momentos de pico, com 1.300 profissionais temporários de empresas de diferentes segmentos. Além do setor hoteleiro, outros segmentos faturam nesse período de operação.