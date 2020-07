ENTREVISTA ‘Parece que tem gente que não acredita que o vírus está presente’, diz secretária de Saúde Mato Grosso do Sul enfrenta aumento no número de casos do novo Coronavírus

28 JUL 2020 - 18h:26 Por Ana Cristina Santos

‘Parece que tem gente que não acredita que o vírus está presente’, diz secretária de Saúde - Reprodução TVC Três Lagoas já ultrapassou os 600 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus, desde o início da pandeia, e 12 mortes já foram registradas. Ainda assim, segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, tem pessoas que parece não acreditar de que o vírus está presente. A secretária participou do Jornal RCN Notícias desta terça-feira (28) para falar da situação da Covid na cidade. Atualmente, de acordo com a secretária, Mato Grosso do Sul enfrenta aumento no número de casos. Por esse motivo, destacou que é importante que a população colabore. Ela ressaltou que o aumento ou não, vai depender muito do comportamento das pessoas. A secretária aproveitou para esclareceu sobra a questão das mortes por Covid. Acompanhe a entrevista

