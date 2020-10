12 OUTUBRO Paróquia define programação de N.S.A A quermesse será utilizando o sistema de drive-thru

4 OUT 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

No dia 12 de outubro é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, e como de costume, são realizadas quermesses e comemorações nesta data. Devido a pandemia da Covid-19, serão tomadas as devidas medidas de segurança, utilizando o sistema de drive-thru para a distribuição do almoço e realização da quermesse. Os produtos não poderão ser consumidos no local.

No dia 4 será realizado o tradicional almoço, na paróquia. Dia 11 será realizada a quermesse, pelo drive-thru. Neste ano não será realizada a procissão.