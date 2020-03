RISCO DE CONTAMINAÇÃO Parquinho e banheiro da Lagoa Maior são fechados Locais oferecem grande risco de contaminação da Covid-19 aos frequentadores

20 MAR 2020 - 16h:45 Por Tatiane Simon

Devido ao risco de contaminação pela Covid-19, o parquinho e banheiro da Lagoa Maior são fechados para uso. A informação é da Prefeitura de Três Lagoas, que informou por meio de nota.

O texto diz ainda que é com o intuito de prevenir o contágio de pessoas, principalmente crianças, e o possível avanço do Coronavírus (Covid-19), que fecha o parquinho infantil e o banheiro da Lagoa Maior. A medida veio considerando que uma das principais formas de contágio pelo vírus é o contato com superfícies contaminadas.

O fechamento do parquinho já foi realizado e placas foram colocadas no local orientando a população. O banheiro passa a ficar fechado a partir deste sábado (21). Além desse, outros parquinhos da cidade devem receber placas de alerta de risco de contaminação, assim como prevê o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19.

A recomendação é que os pais e responsáveis não permitam que seus filhos brinquem nesses locais e permaneçam dentro de casa nesse período de suspensão de aulas e outras atividades.