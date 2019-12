TRêS LAGOAS Parquinhos e praças são opções de lazer para as crianças nas férias Confira as opções de como preencher o tempo livre dos pequenos, em Três Lagoas

27 DEZ 2019 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Com a chegada das férias escolares, muitos pais ficam preocupados em como ocupar o tempo livre das crianças. Em Três Lagoas, há opções de lazer e entretenimento em vários pontos da cidade, e o melhor: de graça!

Confira as opções de passeio em Três Lagoas:

PARQUINHOS

Uma das opções que pode ajudar os pais a lidarem com os filhos o dia todo em casa é organizar, entre o grupo de pais mais próximos, alguém que leve as crianças na Lagoa Maior, pois além de animais e jardim de plantas aquáticas, o local conta com parquinho completo e devidamente projetado para dar segurança as crianças. Os pais e filhos mais radicais pode aproveitar, também, a pista de skate da Lagoa Maior.

PRAÇAS

Outra opção, são as praças dos bairros, sendo que muitas delas tem áreas para piquenique, brinquedos, sem contar as áreas abertas seguras para relembrar brincadeiras tradicionais das infâncias dos responsáveis pelo passeio, afinal isso é sempre uma boa opção, a criançada adora e evita que passem os dias de férias em frente a um celular, computador ou mesmo videogame. Uma ótima opção, também, é a Praça Senador Ramez Tebet, no Centro da Cidade e Praça do Alvorada, no Jardim Alvorada.

BALNEÁRIO

Com infraestrutura completa de quiosques, banheiros e arborização, o local conta com salva-vidas e garante que a brincadeira na água do Rio Sucuriú seja segura, mas claro, sempre com ajuda da observância dos pais. O local conta com quadras para esportes, parquinho infantil e as “donas do recinto”, que são as corujas buraqueiras, típicas da região. Além disso, cada quiosque conta com uma pintura (grafite) de animais do pantanal e uma placa explicando o histórico do espécime, algo que pode agregar ainda mais informação aos pequenos.

GINÁSIOS

Pais e filhos esportistas também podem aproveitar os Ginásios Poliesportivos, bem como as quadras de areia da Lagoa Maior. Os ginásios garantem divertimento em local seguro e apropriado, independente da modalidade a qual queiram praticar. Para conferir o funcionamento desses locais no final de ano.

ATENTO À SEGURANÇA

Algumas dicas práticas podem, também, colaborar em evitar problemas nesse período.

Visite o médico antes de viajar

Checkups anuais são essenciais para garantir a boa saúde. Muitas vezes, uma doença se inicia de forma silenciosa, sem sintomas, ou tem um vírus incubado que só se apresenta depois de um tempo. Aproveite o período das férias, em que fica mais fácil conciliar os horários das consultas, e verifique se está tudo em ordem com seu filho. É melhor se prevenir do que esperar que algo aconteça na viagem e estrague os planos.

Mantenha a criança hidratada

Nessa idade, geralmente ela não entende ou esquece que precisa beber água de forma constante para evitar desidratação ou doenças mais sérias, como as urinárias. Cabe aos pais se lembrarem de oferecer aos filhos, de tempo em tempo, líquidos durante as brincadeiras. Inventar sucos diferentes pode ser divertido para que experimentem novos sabores e se mantenham saudáveis.

Não se esqueça do protetor solar

Principalmente em cidades em que haja uma grande incidência de sol, é importante prestar atenção aos horários de sol forte para evitar insolação e se lembrar do filtro solar a fim de que a criança não apresente queimaduras ou desenvolva mais tarde um câncer de pele. Quanto menor a idade, mais sensível o organismo, precisando de atenção maior.

Oriente quanto a estranhos

Caso viajem sem sua companhia, ou ainda nas brincadeiras de rua perto da casa, oriente como proceder com a abordagem de pessoas desconhecidas. Fale que nem todas as pessoas são boas e que por isso não é legal confiar em qualquer uma. É sempre bom combinar senhas para que sejam usadas em situações de desconfiança. Por exemplo, combine uma palavra-chave que será usada se um adulto diferente precisar buscar a criança. Também aconselhe, caso seja abordada por assaltantes, a entregar o que eles desejam.

Preste atenção nos perigos dentro de casa

Dependendo da idade do filho, será necessário buscar mais proteção para tomadas, gavetas e quinas de mesas. Se tiver piscina em casa, nunca o deixe do lado de fora sem uma supervisão. Na hipótese de não haver ninguém para ficar por perto da criança o tempo todo, é aconselhável deixar a piscina esvaziada por um tempo. Além disso, tire do alcance qualquer produto de limpeza ou artefato que possa criar fogo, como fósforos ou álcool.

Os cuidados com as crianças precisam existir em qualquer época do ano. No entanto, as férias, por serem um período em que ficam mais tempo à toa, precisam de atenção redobrada.