ESSA HONDA É MINHA! Competidores do reality testam motos antes da competição. Fotos Prova de resistência começa hoje na praça Senador Ramez Tebet

17 DEZ 2019 - 11h:41 Por Kelly Martins

Os 15 competidores do reality show “Essa Honda é Minha!” fazem testes e conhecem as motos que vão fazer parte da prova de resistência, a partir desta terça-feira (17), em Três Lagoas. A disputa terá início a partir das 18h, na praça Senador Ramez Tebet, no Centro. No entanto, antes disso, o grupo esteve na revendedora Honda Moto 3, que é parceira do reality junto ao Grupo RCN de Comunicação.

Os competidores dizem estar ansiosos para o reality que dará como prêmio uma moto CB Twister 250, avaliada em R$ 17 mil. Quem ficar por mais tempo em cima de uma, sem colocar os pés no chão, leva a moto para casa. Uma megaestrutura foi montada na praça e a população poderá acompanhar bem de perto e por 24 horas tudo o que ocorre com os competidores.

Eles foram selecionados pela equipe de organização por meio de cupons deixados em urnas nas lojas parceiras do reality, como ainda após enviar vídeos criativos. Também pelas redes sociais. Quer saber mais sobre a maior prova de resistência? Acompanhe pela TVC Canal 13.1 HD, pelas mídias digitais e ainda pela Rádio Cultura FM 106,5 MHZ.