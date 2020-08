ELEIÇÕES 2020 Partidos se preparam para convenções Leia a coluna Observatório publicada na edição do Jornal do Povo, neste sábado

15 AGO 2020 - 09h:00 Por Da redação

PRAZO

De 31 de agosto a 16 de setembro, os partidos políticos devem realizar as convenções para definição das candidaturas a prefeito, vice e vereadores nas eleições de novembro deste ano. Ou seja, no começo do próximo mês, saberemos realmente quais serão os candidatos.

VICE

Falando em candidaturas, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), ainda não teria “batido o martelo” em relação ao vice-prefeito na sua chapa a reeleição. Atualmente, o vice, Paulo Salomão, é do Democratas. O DEM trabalha para indicar o vice novamente.

XADREZ POLÍTICO

As peças do jogo político em Três Lagoas se movimentam. Tem lideranças políticas em Três Lagoas analisando todas as estratégias e táticas para não perder, ou alcançar espaços na prefeitura e Câmara. Mas só saberemos quais peças restarão no tabuleiro em novembro, quando sabermos quais candidatos serão eleitos.

BOLSONARISTAS

Dos seis pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano, quatro são defensores do presidente Jair Bolsonaro. Eles fazem questão de terem a imagem atrelada a do presidente, no sentido de que defendem as mesmas ideias de Bolsonaro, considerado de extrema direita pela esquerda. O PT, não precisa nem falar que é contra Bolsonaro. E o pré-candidato do PSDB em Três Lagoas ainda não manifestou sua posição.

VETO

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas manteve o veto do prefeito ao projeto de lei que cria o programa “Cachorródromo”- espaço público para cães - em Três Lagoas. O projeto, de autoria do vereador Flodoaldo Moreno, do Solidariedade, foi aprovado no ano passado pelo Legislativo, mas vetado pelo prefeito. Agora, os vereadores mantiveram o veto