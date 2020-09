TRêS LAGOAS Partidos seguem com chapas indefinidas e ‘arrastam’ convenções para o fim de prazo Prazo para realizar convenção encerra em 16 de setembro

5 SET 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

Ao invés de festas com militantes, as convenções partidárias para a escolha de candidatos na eleição municipal serão realizadas por meio de encontro virtual e até mesmo com a possibilidade do esquema drive-thru, em Três Lagoas. De forma inédita, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, em 2020, que as convenções fossem realizadas online, pelos partidos, por conta da pandemia do coronavírus. Mas o encontro também pode ocorrer presencialmente desde que atenda às recomendações de saúde para evitar a propagação da doença.

A data limite para definir as coligações e escolher os candidatos a prefeito e vereador é 16 de setembro. Com o prazo batendo à porta, algumas legendas ainda demonstram incertezas sobre as “alianças”, apoios e candidatos a vice. Os partidos buscam alinhamentos e não querem errar nas estratégias. Por isso, alguns ainda não definiram as datas das convenções em Três Lagoas.

PSL

O partido foi o primeiro a oficializar a candidatura do ex- comandante da Polícia Militar, tenente-coronel, Ênio de Souza, para prefeito. Ele terá como candidata a vice, a engenheira florestal Mariana Amaral (PSL). A convenção foi realizada online, em 31 de agosto, onde foram lançados 26 candidatos para vereador.

SOLIDARIEDADE

A sigla realizará convenção no dia 11 de setembro, no Plenário da Câmara Municipal. Os delegados deverão votar de forma presencial e lançar a candidatura do jornalista Sebastião Neto para prefeito. Já o vice, segundo a legenda, está indefinido.

PT

Os militantes preveem mudanças no cenário já anunciado. O universitário Reynold Duarte, de 26 anos, é até então pré-candidato a prefeito. Mas, o PT informou que poderá lançar uma mulher para o cargo, na convenção online agendada para 12 de setembro. Também é cogitada a professora de medicina na UFMS filiada PSOL, Kaelly Saraiva.

PL

Em convenção no formato drive-thru, é que o PL pretende oficializar o vereador Renée Venâncio como candidato ao cargo de prefeito, em 16 de setembro. O vice não foi definido pelo partido, que ainda busca apoio de outras legendas.

PSDB

O atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) busca sua reeleição e é pré-candidato. O partido ainda não definiu a data da convenção, mas informou que pretende manter a dupla com o atual vice Paulo Salomão (DEM).

REPUBLICANOS

Sem data definida para a convenção, a legenda vai oficializar a candidatura do auditor fiscal Fabrício Venturoli, na disputa pelo gabinete da prefeitura. O candidato ao cargo de vice segue indefinido.

AVANTE

O antigo PTdoB decidiu que vai lançar o empresário Divino Freitas Tosta, mais conhecido como Divino Lajes, candidato a prefeito nas eleições. Não está prevista a data para a convenção e o vice não foi anunciado.