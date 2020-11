MACONHA Passageiro é preso com maconha em Água Clara O traficante levaria a droga para Araçatuba

6 NOV 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

Um jovem de 19 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, transportando 6 kg de maconha em um ônibus interestadual na madrugada de quinta-feira (5), em Água Clara.

Apreensão do entorpecente aconteceu no posto de fiscalização da PRF, na BR-262, quando abordaram o ônibus com itinerário Campo Grande a Bauru (SP). Um passageiro, de 19 anos, foi flagrado transportando 6 Kg de maconha na mala. Pelo transporte, ele disse que receberia R$ 1.000,00 para levar a droga de Campo Grande até Araçatuba (SP).

O envolvido e o ilícito foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara.