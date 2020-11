PMA Paulista é identificado nas redes sociais com pescado ilegal O pescador foi multado em R$ 1mil e ainda irá responder por crime ambiental

4 NOV 2020 - 09h:40 Por Israel Espíndola

Após denuncias de fotos postadas nas redes sociais a Polícia Militar Ambiental identificou na última terça-feira (3), em Tupã (SP), um homem de 31 anos, o mesmo teria praticado pesca predatória ocorrido no rio Verde, em Três Lagoas.

O infrator divulgou fotos de 14 exemplares de peixes de várias espécies, alguns pintados de grande porte, que ele teria capturado, inclusive, fotos cozinhando o pescado. No texto junto com as fotos, o acusado afirma que pegou o peixe em armadilhas "arapuca" e agora daria um tempo para a desova, piracema.

Como a cota de captura no Estado é de apenas um exemplar de peixe nativo, mais cinco piranhas, espécie que não havia entre o pescado das fotos, o infrator cometeu crime e infração ambiental de captura de pescado acima da cota permitida pelas normas.

O pescador paulista foi autuado e multado em R$ 1.000,00 que será encaminhado via correios. Ele também poderá responder por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.