HUMOR Peaky Blinders ganha paródia no Brasil João 'The Rocha' faz releitura cômica de Peaky Blinders

13 JUL 2020 - 08h:13 Por Redação

O drama Peaky Blinders que conquistou audiência com uma história envolvente e cheia de reviravoltas foi transformada em paródia no Brasil. A criatividade é do humorista João "The Rocha", mostrando como seria a serie se fosse interpretada por paraenses.

Confira

A serie teve as filmagens suspensas por causa da pandemia do Covid-19, mas já tem previsão de retorno dos trabalhos para o inicio de 2021. Os fãs podem esperar a sexta temporada para 2022. (Com informações do site Adoro Cinema)