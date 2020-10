ABIGEATO Pecuarista registra B.O após novilhas sumirem de fazenda Animais foram encontrados em outra fazenda no distrito de Arapuá

15 OUT 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um pecuarista de 59 anos procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil, nesta quarta-feira (14) para registrar um abigeato (furto de gado), ocorrido em sua propriedade na fazenda N.S.A. Aparecida, as margens da BR 262, em Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que ao apartar os animais sentiu falta de duas novilhas e que ao procurar na propriedade não as encontrou, em conversa com amigos o pecuarista teria sido informado que os animais estariam em uma área rural próximo ao distrito de Arapuá.

O pecuarista foi até o local indicado e constatou que suas novilhas estavam no local, e que elas podem ser identificadas com as marcas gravadas a ferro quente nas partes traseiras com as iniciais SOL. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e o dono da área onde os animais estavam retidos será chamado para prestar depoimento e entregar as novilhas ao verdadeiro proprietário.