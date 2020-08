AMOR AO PRÓXIMO Pedinte é empurrado caí e bate a cabeça ao pedir moedas A vítima sofreu traumatismo craniano e precisou ser resgatado pelo Samu

7 AGO 2020 - 14h:30 Por Alfredo Neto

Um homem de 50 anos que vive pedindo moedas próximo dos estabelecimentos comerciais, acabou sofrendo um traumatismo craniano leve após ser empurrado por uma mulher no final da manhã desta sexta-feira (7), na rua Wilson Carvalho Viana, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

No final da manhã desta sexta-feira, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para socorrer um homem que teria sofrido uma q"da própria altura". Ao chegar no local os socorristas do Samu puderam constatar que a vítima estava desacordada e com um corte profundo na cabeça e com um pequeno afundamento de crânio.

A vítima foi imobilizada e embarcada na ambulância, uma testemunha informou aos socorristas que o homem teria sido empurrado por uma senhora, caído e batido a cabeça no asfalto. Após empurrar o pedinte, a senhor entrou em um carro e foi embora.

O Samu levou a vítima para o Hospital Auxiliadora, e apesar do trauma na cabeça, o estado de saúde dele não é considerado grave.