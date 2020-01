BRIGA Pedreiros tentam agredir vendedores com pá e todos são levados para a Depac A confusão entre pedreiros e representantes comerciais teria começado por causa da instalação de uma piscina

3 JAN 2020 - 11h:30 Por Alfredo Neto

Dois trabalhadores da construção civil foram detidos pela Polícia Militar por desobediência, desacato e lesão corporal, após uma agredir duas pessoas com uma pá e uma cerâmica na manhã desta sexta-feira (3), na avenida Eloy Chaves, bairro São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

A briga entre pedreiro, servente e um casal de representantes comerciais de uma loja de piscinas, mobilizou duas viaturas da PM até uma residência na avenida Eloy Chaves, no bairro São Jorge.

O desentendimento teria começado por causa da instalação de uma piscina, trabalhadores braçais e representantes acabaram discutindo e entrando em vias de fato (luta corporal), durante a briga pedreiro e servente tentaram agredir os representantes comerciais com uma pá e uma cerâmica (porcelanato 60x60).

Para se proteger o casal de representantes comerciais, buscou por socorro em uma conveniência ao lado da casa, a proprietária da loja acionou a PM que foi até o local e tentou conversar com as partes. Os trabalhadores braçais não respeitaram o pedido dos policiais para se por em posição para revista pessoal tendo em vista que denunciantes relataram que eles estariam armados com faca.

Após não respeitar a ordem policial, os dois trabalhadores resistiram a prisão e os militares precisaram usar a força moderada para poder levar os dois até a viatura e serem levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para junto com o casal de representantes comerciais, serem ouvidos e esclarecer o que de fato aconteceu.