INDICADORES Pelo 2º ano consecutivo, Três Lagoas está entre as 26 cidades mais “felizes” do país Indicadores como saúde, educação, emprego e renda foram analisados

27 OUT 2020 - 12h:08 Por Ana Cristina Santos

Indicadores de qualidade de vida que ajudam a medir a satisfação e o bem-estar dos brasileiros, colocam Três Lagoas, na Costa Leste do Mato Grosso do Sul, entre as 26 cidades mais “felizes do Brasil”, e a única em Mato Grosso do Sul. Isso é o que revela uma publicação da Revista Bula, que reuniu uma lista de 26 cidades mais felizes do Brasil, considerando uma por Estado. Esse é o segundo ano consecutivo que Três Lagoas aparece na relação.

Para chegar a essa classificação, foram avaliadas quatro pesquisas recentes: o IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade), divulgado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon; os dados de educação do Ranking Connected Smart Cities 2020, da Urban Systems; o Atlas da Violência 2019, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e um relatório da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que revelou os municípios com maior renda média mensal do país.

Para selecionar as cidades, a Bula fez uma média entre os pontos que cada uma obteve nesses quatro estudos, que avaliam fatores como educação, saúde, emprego, saneamento básico, renda, longevidade e segurança pública.

De acordo com a publicação, nos últimos anos, Três Lagoas diminuiu consideravelmente seu índice de vulnerabilidade social e evoluiu nas áreas de renda, saúde e educação. Pela média desses indicadores, foi eleita a cidade mais feliz do Mato Grosso do Sul. Com cerca de 123 mil habitantes, o município é conhecido como a capital mundial da celulose e tem sua economia pautada na produção de eucalipto, na siderurgia e na agropecuária.

Entre as cidades que obtiveram as maiores pontuações, estão São Caetano do Sul, em São Paulo; e Florianópolis, em Santa Catarina.