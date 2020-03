BANDEIRA VERDE Pelo 3º mês, conta de luz não terá cobrança extra em abril Previsão da Aneel é de manutenção de condições favoráveis de geração de energia

31 MAR 2020 - 18h:00 Por Tatiane Simon

A bandeira tarifária de energia elétrica para abril permanece verde, sem custo de taxa extra para os consumidores. Este será o terceiro mês consecutivo de bandeira verde.

Em março, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês.

Abril é um mês em que tipicamente se inicia a transição entre o período úmido e o seco, a previsão é de manutenção da condição hidrológica favorável. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Conforme a Aneel, foram também consideradas novas previsões de consumo de energia, em face das medidas de combate à propagação da pandemia do Covid-19 no país, com indicativo de redução da carga de energia em abril e maio. Essa perspectiva refletiu-se na redução do preço da energia no mercado de curto prazo (PLD) e dos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF). O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.

Mesmo com o acionamento da bandeira verde, é importante que o consumidor mantenha ações relacionadas ao uso consciente de energia elétrica e evite o desperdício.