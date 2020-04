MEDIDAS Penitenciária de Três Lagoas recebe ação sanitária contra a Covid-19 Presídio masculino tem atualmente mais de 700 detentos no regime fechado

20 ABR 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

Diversas medidas preventivas estão sendo tomadas para evitar a proliferação do novo coronavírus no sistema prisional de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, por exemplo, a Penitenciária de Segurança Média, que abriga atualmente mais de 700 presos e é de regime fechado, passou por uma limpeza na portaria e na via de acesso principal à unidade com solução desinfetante. A ação começou no fim de semana, como forma de combater a proliferação do Covid-19, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), serão realizadas ações como sanitização externa e interna das unidades penais, higienização diária de salas e locais com maior fluxo de pessoas, até mesmo desinfecção de veículos, materiais e portarias.

Segundo o diretor da penitenciária, Raul Augusto Sá Ramalho, a higienização constante do local é realizada como medida profilática, onde servidores e custodiados envolvidos estão colaborando para minimizar os efeitos da pandemia. “Todos estamos enfrentando uma adversidade incomum, que não escolhe os indivíduos. Esperamos que esse momento delicado seja superado, com esforço de todos. Agradeço aos servidores da Agepen que não mediram esforços para mudanças de paradigmas e rotina diária da unidade penal”, destacou Raul.

As ações sanitárias atendem às recomendações gerais e de procedimentos para o enfrentamento da pandemia nas prisões de Mato Grosso do Sul, elaboradas pelo doutor em Doenças Infecciosas e presidente do Comitê Gestor de Crise, Everton Ferreira Lemos.

VISITAS

Na última semana, a Agepen emitiu uma Nota Técnica prorrogando a suspensão de visitas até o dia 22 de abril e orientando os servidores penitenciários sobre o recebimento de pertences nas unidades penais do estado.

Dentre as diretrizes, está o distanciamento mínimo entre familiares e servidores, datas e horários alternados para evitar aglomeração de pessoas e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) pelos profissionais durante o recebimento e revista de pertences.