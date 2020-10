AGRONEGÓCIO Pequenos produtores recebem incentivo para cultivo de mandioca Além de plantadeiras, o Departamento também disponibiliza outros serviços

13 OUT 2020 - 13h:40 Por Caroline Vicente

A agricultura familiar é bastante predominante na região de Três Lagoas. Pequenos produtores são responsáveis pela cultivação de alimentos orgânicos que abastecem feiras e outros comércios de hortifruti. Entre esses alimentos está em destaque a mandioca, que se encontra nas mesas de grande parte dos três-lagoenses.

Para auxiliar os pequenos produtores na cultivação deste alimento, o Departamento Municipal de Agronegócio disponibiliza plantadeiras com adubadeiras para os agricultores de Três Lagoas e região. O equipamento é uma aquisição para dar apoio e levar praticidade e agilidade à produção rural e colaborar com os pequenos produtores que fazem parte do Programa de Agricultura Familiar.

Para mais informações os pequenos produtores podem entrar em contato com o Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural, localizado na rua Munir Thomé, 949, Centro. Telefone: (67) 3929-9965.

O Departamento também disponibiliza outros serviços como gradeadoras, grades niveladoras, calcareadeira, rotoencanteirador e ensiladeira.