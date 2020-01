HOMENAGEM Persona em Foco homenageia Emilio Fontana nesta sexta Na edição, o diretor teatral fala sobre sua trajetória profissional e pessoal

23 JAN 2020 - 05h:00 Por Redação

O Persona em Foco desta sexta-feira (24) homenageia Emilio Fontana, mais um grande nome do teatro brasileiro. Fontana começou sua carreira como ator, mas descobriu muito cedo que a sua vocação era a direção teatral. Ele, que fundou companhias e criou espaços teatrais, é também professor de interpretação – sendo o responsável por apresentar esse universo a centenas de pessoas. No programa, Fontana revive momentos marcantes de sua vida e carreira. Apresentado por Atílio Bari, o Persona em Foco vai ao ar às 22h45, na TV Cultura e no aplicativo Cultura Digital.

Na edição, o cineasta e diretor relembra sua infância, que foi permeada por desafios. "Você imagina, você ver a foto do seu pai e da sua mãe na praia com a cachorra, e você aqui em casa sozinho, olhando pela janela a rua", conta Fontana sobre os finais de semana em que assistia Cinema em Casa, uma adaptação em que Walter George Durst fazia dos filmes que iam estrear naquela semana.

Fontana comenta ainda sobre diversos espetáculos montados por ele, que tiveram atuações de grandes atores, como Glória Menezes, Tarcísio Meira e Raul Cortez. "Dirigir atores é um desafio, e quando você enfrenta uma estrela, você vai enfrentar seres humanos com a mesma fraqueza, com as mesmas inseguranças, com a mesma coisa, que você tem que dar o apoio, dar o caminho, dizer assim: 'é por aqui, fulano, que você tem que ir'".

O programa também traz depoimentos de personalidades que trabalharam com Emilio Fontana, como José Renato, Fulvio Stefanini, Edwin Luisi, Crys Fontana, Ugo Giorgetti, Luiz Serra, Quartim Barbosa, Arlete Montenegro e Carlos Meceni.