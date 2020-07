PESCA PREDATÓRIA Pescador é autuado em R$2,5mil por pesca irregular no Sucuri

27 JUL 2020 - 10h:22 Por Da redação

O flagrante aconteceu neste domingo (26), quando os policiais ambientais realizavam fiscalização no rio Sucuriú, foram apreendidos o barco, pescado e 200 metros de rede, além da multa de R$2,5mil.

Ele foi surpreendido armando os petrechos ilegais, numa região denominada Paredão, em frente à fazenda Santa Rita. O homem estava numa embarcação sem motor e armava as redes no momento em que foi detido e, por isso, havia capturado apenas 2 kg de peixes das espécies curvina, tilápia e piranha. Foram apreendidas duas redes de pesca, medindo 200 metros, um barco de alumínio e o pescado,

O pescador, residente em Três Lagoas, foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.500,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituição filantrópica.

Trabalhos preventivos dessa natureza são fundamentais, pois a retirada desses petrechos evita a depredação dos cardumes. A grande vantagem da fiscalização preventiva é, em princípio, de dissuadir às pessoas da prática de pesca ilegal, ou prender os que insistem em desrespeitar a lei, antes de capturarem grandes quantidades de pescado. No caso em questão, o elemento poderia depredar cardumes, utilizando-se das redes, que são petrechos com grande capacidade de captura de pescado e, por essa razão, são proibidos no Estado, no entanto, foi pego no início da pescaria ilegal sem ter capturado nenhum peixe.