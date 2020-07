FISCALIZAÇÃO Pescadores são multados em R$ 1,5 mil por pescaria ilegal no Rio Paraná Os pescadores moram no estado de São Paulo e fiscalização foi feita pela PMA

24 JUL 2020 - 07h:53 Por Kelly Martins

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas autuaram três pescadores durante patrulhamento, no rio Paraná. Eles pescavam sem autorização ambiental. De acordo com a PMA, os pescadores eram todos residentes no estado de São Paulo. Um deles de 35 anos, mora em Itapura, outro de 59, reside em Sumaré e o terceiro, de 51 anos, mora em Campinas. Eles foram surpreendidos quando iniciavam a pescaria ilegal e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Com eles foram aprendidas três carretilhas com varas.

Cada um foi autuado administrativamente e multado em R$ 500. Segundo a PMA, a pesca sem licença não é crime ambiental. Porém, a polícia alerta que é documento necessário para a pesca em Mato Grosso do Sul e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300 até a máxima de R$ 10 mil, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.