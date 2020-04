FISCALIZAÇÃO Pescadores são multados por pescaria ilegal no Rio Sucuriú PMA tem realizado fiscalização em rios que cortam Três Lagoas

27 ABR 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas realizaram fiscalização preventiva no rio Sucuriú, no fim de semana, e abordaram diversos pescadores. Dois deles, de 23 e 57 anos, foram autuados por pescar sem licença ambiental. Os policiais apreenderam duas carretilhas com varas e os pescadores ainda não tinham capturado nenhum peixe.

Os dois moram em Três Lagoas e, segundo a PMA, foram autuados administrativamente e multados em R$ 600. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa. De acordo com a PMA, pagando a multa, os infratores poderão ter o material apreendido restituído.

A polícia alerta que o documento é necessário para a pesca no Estado e a falta dele caracteriza como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300 até a máxima de R$ 10 mil, além de apreensão de barco, motor, produtos, material da pesca, bem como veículos utilizados.