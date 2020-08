ECONOMIA Pesquisa aponta que 50% dos trabalhadores vão usar FGTS emergencial para quitar dívidas Valor liberado de R$ 1.045 está entre as medidas do Governo no período de pandemia

13 AGO 2020 - 13h:22 Por Kelly Martins

A liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 1.045, está entre as medidas do Governo Federal para auxiliar os trabalhadores no período de crise decorrente da pandemia do coronavírus. E uma pesquisa realizada pelo Serasa mostrou que 67% das pessoas entrevistadas pretendem realizar o saque ao passo que 52% devem usar os recursos para o pagamento de dívidas. A pesquisa mostrou que 59% dos entrevistados têm valores disponíveis de FGTS para a retirada.

De acordo com a Serasa Experian, entidade ligada ao Serasa, isso indica maior consciência sobre a importância de manter o nome limpo perante as instituições financeiras mesmo durante o período da pandemia de Covid-19. A injeção de recursos do FGTS deve chegar a R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas,.

A pesquisa entrevistou 1.290 pessoas entre homens e mulheres de todas as regiões do Brasil, inclusive, Mato Grosso do Sul, entre 18 e 85 anos de idade. O estudo foi realizado no formato online, por meio de uma metodologia quantitativa que reflete o comportamento da população brasileira como um todo.

Atualmente, segundo a Serasa, mais de 64 milhões de consumidores estão inadimplentes. (Com informações da Agência Brasil).