ECONOMIA Pesquisa aponta que gás de cozinha custa entre R$ 70 e R$ 80 Água mineral também entrou na pesquisa e o consumidor paga entre R$ 6 e R$ 13 pelo produto

9 MAR 2020 - 13h:47 Por Da redação

Pesquisa realizada pelo Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Três Lagoas em oito estabelecimentos comerciais mostrou que o gás de cozinha custa entre R$ 70 e R$ 80 no município. Valores da água mineral também foram checados e custam entre R$ 6 e R$ 13. A variação de preços é por conta da marca e se o consumidor retira o produto no local ou não.

Cinco marcas de água mineral foram avaliadas. Comparando com a mais aceita em todos os estabelecimentos (Aquarela), ao recebê-la em casa, o galão pode chegar a R$ 10 em um estabelecimento e R$ 13 em outro. Já quando o produto é retirado no local, o preço varia entre R$ 6 e R$ 8.

De acordo com Adenaldo Nunes, diretor do Procon, o objetivo da pesquisa é auxiliar o consumidor e dar a ele a chance de poder economizar. “Vale a pena ter conhecimento dos valores que são cobrados nos itens que são consumidos diariamente nos lares três-lagoenses. Nosso trabalho continuará e acreditamos que o consumidor só tem a ganhar com estas pesquisas”, disse.