DIA DOS NAMORADOS Pesquisa revela que preço do buquê de flor varia em até 127% em Três Lagoas Flores continuam sendo um dos principais presentes nesta data

11 JUN 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

Dia dos Namorados será celebrando nesta sexta-feira (12) e muitos consumidores acabam deixando para ir às compras sempre de última hora. Hoje, feriado de Corpus Christi, as lojas não abrem, mas o comércio volta amanhã. E para quem ainda pretende presentear alguém especial é importante ficar atento aos valores. Uma pesquisa feita pelo Procon de Três Lagoas aponta variação de até 127% no preço de um dos produtos mais vendidos no dia dos namorados: o buquê de flor.

Foram avaliados preços de buquê de rosas tradicional, rosas tropicais e orquídea de cinco floriculturas da cidade. O valor do buque tradicional com 12 rosas custa em média R$ 130. Mas atenção: o valor tem variação de mais de 66%.

Já o buque de rosas tropicais é vendido a R$ 72 pelo menor preço e a R$ 120 pelo maior.

Mas são as orquídeas o destaque da pesquisa. O vaso da flor é vendido a uma diferença de 127%. O mais barato custa R$58 e o mais caro R$ 125.

Também foram avaliados preços de quartos simples, temáticos e de luxo de quatro motéis da cidade. Por causa da pandemia da Covid-19, os apartamentos só podem ser reservados para a pernoite. Três estabelecimentos entraram na pesquisa, entre eles, o apartamento simples varia de R$ 96 a R$ 110; a suíte simples vai de R$ 123 a R$ 195, enquanto a luxo varia de R$ 195 a R$ 198.

Além disso, o Procon pesquisou preços de cestas de café da manhã. O levantamento mostra que o três-lagoense precisa ficar de olho caso queira presentear o amado com uma cesta. O presente pode ser até R$ 50 mais caro.

A cesta de café da manhã grande custa entre R$ 129 e R$ 179. A média varia de R$ 90 a R$ 130 e a menor é vendida a partir de R$ 70. Foram analisados preços de cinco estabelecimentos.