FAVORITO Pesquisa mostra Guerreiro em vantagem na disputa deste ano Em todos os cenários Guerreiro está na frente e com baixo índice de rejeição diante do eleitor

22 AGO 2020 - 08h:50 Por Guilherme Filho

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) é o favorito na intenção de voto dos eleitores de Três Lagoas, segundo pesquisa JPNEWS/IPR realizada nos dias 13 e 14 de agosto. Ele é apontado espontaneamente como candidato favorito de 16,39% dos eleitores, ou seja, quando não é apresentada ao pesquisado nenhuma lista de candidatos.

Ainda na pesquisa espontânea nenhum dos seus concorrentes conseguiu mais de 1%. Fabrício Venturolli (Republicanos) chegou a 0,66%, mesmo índice dos eleitores que afirmam votar branco ou nulo. Outros nomes lembrados foram Davis Martinelli (DEM), Renée Venâncio (PL) e tenente coronel Ênio de Souza (PSL), todos com 0,33%. 81,31% dos eleitores de declaram indecisos na pesquisa espontânea (veja gráfico nesta página).

O índice elevado de eleiores indecisos na pesquisa espontânea não se repete quando o eleitor é estimulado a escolher com base numa lista de candidaos.

ESTIMULADA

Na pesquisa estimulada, quando são apresentadas listas de nomes para o eleitor escolher, a tendência não se altera. Ângelo Guerreiro lidera em todos os cenários chegando a 61,31%, contra 5,57% de Renée Venâncio, 3,28% do Tenente coronel Ênio, 2,62% de Fabrício Venturolli, 1,31% de Reynold Duarte (PT) e 0,33% de Sebastião Neto (Solidariedade). Outros 1,97% não votariam em nenhum candidato, 2,62% votariam branco ou nulo e 20,98% se declararam indecisos (veja gráfico na capa).

CENÁRIOS

O quadro não se altera quando são colocados no disco, além de Guerreiro, que fica com 63,28%, apenas os candidatos Renée Venâncio (6,23%) e Tenente coronel Ênio (3,61%), enquanto 1,97% continuam apontando nenhum e outros 2,30% votando branco ou nulo. Os indecisos nesse cenário, sobem para 22,62%, notando que não diferença importante entre uma situação e outra. Num terceiro cenário, Guerreiro fica com 63,61% contra Tenente coronel Ênio com 3,93% e Fabrício Venturolli (3,61%). Nenhum e branco e nulos repetem o cenário anterior e os indecisos sobem para 24,59%.

REGISTRO

A pesquisa, realizada pelo instituto IPR, está registrada no TRE (MS-05559/2020) e ouviu 305 eleitores entre 13 e 14 de agosto. A pesquisa quantitativa foi realizada por meio de entrevistas pessoas e domiciliares e a margem de erro estimada para esse universo é de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95% e considerou para a amostra os dados estatísticos fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).









Eleitor não rejeita os candidatos a prefeito

A rejeição dos candidatos pelo eleitor, normalmentedeterminante nas campanhas eleitorais, não tem em Três Lagoas a influência que costuma ter em outras cidades. Se a eleição fosse hoje, segundo a pesquisa JPnews/IPR 80,33% dos eleitores não rejeitam nenhum dos candidatos apresentados no disco e apenas 1,97% afirmaram rejeitar todos os candidatos. Segundo o mesmo levantamento, 2,30% disseram que vão votar em branco e outros 1,31% não souberam ou não quiseram responder. Diante da consulta “em sua opinião, dos nomes abaixo em que você não votaria de jeito nenhum para prefeito de Três Lagoas, apenas 5,57% apontaram o nome do atual prefeito Ângelo Guerreiro. Outros 2,95% disseram rejeitar Renèe Venâncio e o Tenente Coronel Enio. Já Sebastião Neto e Reynold Duarte tiveram rejeição de apenas 1,31%. Fabrício Venturolli, que também estava no disco não foi rejeitado por nenhum eleitor.

Escolha de candidato a vice não desperta o interesse na disputa

A pesquisa procurou saber junto ao eleitor quais os nomes mais indicados o cargo de vice-prefeito. A consulta foi estimulada sem indicar o nome do candidato a prefeito. O nome mais apontado foi o do atual vice-prefeito Paulo Salomão, com 13,77%, seguido de outros três empatados, considerando a margem de erro. O vereador Tonhão, com 10,49% está em segundo lugar, Cassiano Maia com 9,51 das indicações vem a seguir, além do deputado Eduardo Rocha que ficou com 8,52%. Na mesma pesquisa, Marcus Bazé chegou a 4,59%. Alem disso, 44,92% declararam não saber e 8,2% disseram que não apoiam qualquer um dos nomes indicados.