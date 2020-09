IBGE Pesquisa revela que mulheres em MS cumprem mais as medidas de isolamento social Conforme o levantamento, 3 em cada 10 homens seguiram as restrições

25 SET 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

As mulheres sul-mato-grossenses respeitam mais as recomendações de isolamento social no Estado em relação à população do sexo masculino, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada ontem pelo IBGE referente ao mês de agosto.

Conforme o levantamento, 3 em cada 10 homens seguiram as restrições - ficando abaixo das mulheres que registraram 42,5% no cumprimento dessas orientações.

A pesquisa avaliou também o número de pessoas que ficaram rigorosamente em casa, saindo apenas em casos de urgência. No Estado, 1,5% da população não fez nenhuma medida de isolamento; 38,3% reduziram o contato, mas continuaram saindo; 37,1% permaneceram em casa, saindo apenas em casos necessários e 22,1% ficaram completamente isolados.

A pesquisa também mostra que até o mês passado, quase 18 milhões de pessoas já haviam feito algum teste para diagnóstico da Covid-19 no país. Em Mato Grosso do Sul, 143 mil pessoas manifestaram algum dos sintomas de síndrome gripal e 208 mil fizeram o teste para saberem se estavam contaminadas pelo vírus. Em Três Lagoas, desde o início da pandemia até agora, quase 14 mil pessoas fizeram exames para detectar o coronavírus.