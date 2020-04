TRêS LAGOAS Pessoas dormem em filas para conseguir atendimento na Caixa Filas são registradas por causa de auxílio de R$ 600 do governo federal

20 ABR 2020 - 05h:46 Por Ana Cristina Santos

Filas enormes têm sido registradas há duas semanas em frente as agências bancárias de Três Lagoas. Dois motivos contribuem para isso: Um foi o fato dos bancos terem ficado fechados por 15 dias por força de um decreto municipal que restringiu a abertura dos estabelecimentos da cidade para evitar a propagação do novo coronavírus, o outro pelo pagamento do auxílio emergencial do governo federal.

Nesta segunda-feira (20), as duas agências da Caixa Econômica Federal amanheceram com filas enormes. Algumas pessoas chegaram na noite de domingo para conseguir um atendimento nesta segunda-feira. As duas agências da Caixa só estão atendendo mediante a distribuição de senhas.

A medida de distribuir senhas foi adotada no início da semana passada para evitar aglomeração em frente as agências. Apesar disso, as filas são inevitáveis, já que muitas pessoas chegam de madrugada para pegar as senhas que são distribuídas no período da manhã. As duas agências limitaram o número de atendimento por dia. Cerca de 140 pessoas são atendidas por dia. A decisão, segundo a Caixa deve-se ao quadro reduzido de funcionários que estão trabalhando.