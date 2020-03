CORONAVÍRUS Pessoas que chegarem de regiões de risco devem ficar em casa por 7 dias Recomendação é de que morador mantenha contato com a Vigilância Epidemiológica

20 MAR 2020 - 14h:25 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas orienta à população que chegou de regiões de risco fique em casa por, pelo menos uma semana. A recomendação vale para pessoas que viajaram recentemente para cidades, estados ou países onde já possuem casos confirmados da Covid-19. Além de permanecerem em casa, esses moradores devem manter contato com o Setor de Vigilância Epidemiológica pelo telefone (67) 3929-9948.

Mesmo sem sentir os sintomas, a pasta aconselha aos recém-chegados de viagem que evitem sair de casa, no período de 7 dias, por prevenção. Importante lavar as mãos com sabão sempre e utilizar álcool em gel 70%.

DEVE MANTER CONTATO

Nos seguintes casos abaixo a pessoa deve comunicar por telefone ao Setor de Vigilância Sanitária:

- Esteve em área de risco (outros países, estados ou cidades onde há mais casos da doença)

- Teve contato com alguma pessoa infectada ou sob suspeita do vírus

- Apresentar quadro com febre ou cansaço extremo ou tosse ou espirros ou dores no corpo e mal-estar ou coriza ou dor de garganta ou diarreia ou dor de cabeça ou falta de ar.

OUTRAS FORMA DE ORIENTAÇÃO

A população pode entrar em contato pelo Disque Saúde – 136 do Ministério da Saúde ou mesmo baixar o aplicativo de celular Coronavírus SUS, que é oficial e dá informações atualizadas sobre a doença, bem como permite fazer uma triagem rápida da condição de saúde do usuário.