AUMENTO Petrobras anuncia reajuste de 5% na gasolina Este é o segundo no mês de julho e o nono aumento em 2020

10 JUL 2020 - 11h:02 Por Israel Espíndola

A Petrobras anunciou, nesta semana, mais um reajuste no preço da gasolina. O aumento é de 5% no valor praticado pelas refinarias e o reajuste foi imediato nas bombas. Em Três Lagoas o preço do litro da gasolina pode ser encontrado por R$4,29 a R$4,61. Desta vez, o valor do diesel não sofreu correção. É a segunda elevação em julho e a nona este ano, no litro da gasolina, que passará a custar R$ 1,659 nas refinarias.

Na semana passada, a estatal divulgou aumento de 6% (ou R$ 0,10 por litro) no diesel, que passou a custar em 2/7, para as distribuidoras, R$ 1,72 por litro. No acumulado do ano, a redução do preço do óleo é de 26%.

Também na semana passada, a gasolina teve aumento de 3% (ou R$ 0,05 por litro), passando a custar nas refinarias R$ 1,58 por litro. No acumulado do ano, a redução do preço é de 13,7%, como aumento de R$ 0,08 anunciado hoje.

Segundo a estatal, este ano, foram 21 reajustes no litro da gasolina e 15, no do diesel, sendo nove aumentos e 12 reduções para o primeiro e quatro aumentos e 11 reduções no litro do segundo. Desde 7 de maio, é a oitava elevação da gasolina,