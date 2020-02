UFN3 Petrobras lança novo edital de venda da UFN3 Novo edital garantirá venda da fábrica com mais agilidade, segundo secretário de Desenvolvimento

10 FEV 2020 - 18h:11 Por Ana Cristina Santos

Em comunicado divulgado ao mercado na noite desta segunda-feira (10), a Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda de 100% de sua Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), de Três Lagoas.

O teaser, que contém as principais informações sobre o ativo, e os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais investidores, está disponível no site da Petrobras.

De acordo com o edital, a partir de 21 de fevereiro, todas as empresas interessadas terão acesso as informações confidenciais do projeto. Os possíveis compradores terão até 6 de março para assinar um documento sobre as informações confidenciais.

Em entrevista ao JPNews, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, disse que esse é um processo que deve ser concluído em 90 dias.

Verruck disse que esse novo edital deve garantir a venda da fábrica mais fácil e rápido, já que tem menos burocracia que o anterior.

Um dos pontos destacados pelo secretário é que a Petrobras garante o fornecimento do gás natural- principal matéria prima para o funcionamento da fábrica- ao futuro comprador, o que não estava previsto no edital anterior.

Outro ponto importante, segundo Verruck, é que a Petrobras deixou de vincular a venda da UFN 3 à da Ansa (Araucária Nitrogenados), fábrica de fertilizantes do Paraná, que tem gerado prejuízos a estatal.

Jaime Verruck acredita que, a partir de agora, a UFN 3 deve ser vendida o quanto antes, com previsão das obras serão retomadas ainda neste ano. A expectativa é que mais de 10 mil empregos sejam gerados em Três Lagoas com a retomada das obras.

O secretário informou que esteve reunido com representantes da Petrobras, e que o governo do Estado se prontificou em manter os mesmos incentivos que a estatal tem, ao futuro comprador.

A construção da UFN 3 teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente. A conclusão da fábrica será de responsabilidade do potencial comprador.