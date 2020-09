REAJUSTE Petrobras reajusta preço da gasolina em 4% Os preços do óleo diesel para consumo automotivo e marítimo foram mantidos

23 SET 2020 - 06h:13 Por Da redação/Israel Espíndola

A Petrobras informou na noite de terça-feira(22), aos seus clientes que vai aumentar o preço do litro da gasolina venidade em suas refinarias em 4%. Os preços do Óleo diese para consumo automotivo e marítimo foram mantidos. O reajuste passa a valer a parti desta quarta-feira (23).

Segunod a Associação Brasileita dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a alta foi de R$0,0646 por litro."Mesmo com os preços internos subindo, as janelas (oportunidades) continuam fechadas, por causa do dólar", afirmou o presidente da entidade, Sérgio Araujo.

Para o especialista em Petróleo e Gás da INTL FCStone, Thadeu Silva, o preço da gasolina da Petrobras está em linha com o mercado internacional, mas o do óleo diesel está defasado.