ELEIÇÕES 2020 PF de Três Lagoas vai usar drone no combate aos crimes eleitorais Policiais federais realizaram nesta terça-feira treinamento com o equipamento

27 OUT 2020 - 16h:12 Por Ana Cristina Santos

A Polícia Federal em Três Lagoas realizou nesta terça-feira (27) treinamento com um drone que será utilizado nas eleições deste ano. De acordo com o delegado da PF, Caio Martins de Lima, o equipamento visa prevenir e reprimir a prática de possíveis crimes eleitorais.

A Polícia Federal usará drones em todos os estados visando aumentar a segurança nas eleições. Ao todo, são mais de 100 aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta para inibir a prática de crimes eleitorais durante o pleito de 2020.

O delegado informou que ainda está sendo feito um planejamento sobre o uso do equipamento, mas adiantou que as imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar toda as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. Diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente, para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes.

Em Três Lagoas, até agora, de acordo com o delegado, o processo eleitoral segue tranquilo, sem nenhuma denúncia registrada na Polícia Federal.

O uso de drones possibilitam, ainda, diminuir a presença física dos policiais e o contato social, evitando assim aglomerações, mantendo o distanciamento social necessário para evitar novos casos de Covid-19.