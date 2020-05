RECORDE PF e PRF fazem maior apreensão de drogas do ano Aproximadamente 28 mil quilos de maconha foram apreendidos no início da noite

20 MAI 2020 - 20h:42 Por Alfredo Neto

A Polícia Federal, e a Polícia Rodoviária Federal fizeram a maior apreensão de drogas na noite desta quarta-feira (20) em Tacuru, Mato Grosso do Sul.

Policiais da PF (Polícia Federal), informaram que a operação começou com acompanhamento tático a um suspeito que estava hospedado em um hotel de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.

Após avistarem o homem de 38 anos, entrar em uma carreta e sair com o veículo, os policiais acompanharam o caminhão, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi chamada para dar apoio aos policiais.

A PRF abordou o caminhão e durante conversa com o motorista, foi informado que a carreta estava carregada com 30 toneladas de milho, e o destino do veículo seria a cidade de São Leopoldo no Rio Grande do Sul.

Após uma conversa com o motorista os policiais resolveram averiguar a carga, e encontraram fardos de maconha em meio a carga de milho. O homem de 38 anos confessou ter pego a carreta já carregada em Ponta Porã, e que receberia R$40 mil, para levar a carga até a cidade de São Leopoldo/RS.

O caminhão foi levado para a base da PRF, onde a carga de milho foi descarregada e a droga pesada, totalizando 28 mil quilos de maconha. O motorista do caminhão recebeu voz de prisão e levado para a Superintendência da Polícia Federal de Ponta Porã.