INVESTIGAÇÃO PF investiga venda de notas falsas em grupos de WhatsApp A pena para o crime varia de 3 a 12 anos de prisão e multa

7 MAR 2020 - 06h:30 Por Kelly Martins

A Polícia Federal de Três Lagoas abriu inquérito para apurar a compra e venda de notas falsas em redes sociais e ainda em grupos de Whatsapp. Os criminosos estão se especializando e as cédulas falsas cada vez mais se parecem com as verdadeiras. A pena para o crime varia de 3 a 12 anos de prisão e multa. Nesta semana, um casal pelos agentes federais após receber as notas falsas pelos Correios.

O fato ocorreu em uma residência, que fica em Água Clara, e todas as notas eram de R$ 100. A mulher relatou à polícia que realizou uma pesquisa pela internet e negociou a compra pelo WhatsApp. Essa seria a segunda vez que a suspeita comprou dinheiro falso, conforme a PF. “Ela confessou o crime e disse que comprou as cédulas para uma pessoa que mora em Chapadão do Sul. O marido dela negou o crime e disse que não sabia que as notas eram falsas”, relatou o delegado federal Nivaldo Lopes, que é chefe da PF em Três Lagoas.

Ele explicou que os celulares dos suspeitos foram apreendidos e, agora, a investigação é para identificar os criminosos.