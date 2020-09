INCÊNDIO Pick-up é destruída por fogo após curto circuito O Corpo de Bombeiros foi chamado mas as chamas destruíram o veículo

6 SET 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Uma caminhonete modelo GM Silverado foi destruída por um incêndio, após um curto circuito na manhã deste domingo (6) na MS 320, próximo ao sítio da Peniel em Três Lagoas.

No início da manhã deste domingo o Corpo de Bombeiros foi chamado, para atender um incêndio em veículo. Ao chegar no local indicado, os militares começaram a fazer o trabalho de rescaldo das chamas.

Apesar da agilidade dos militares para chegar no local que é estrada de terra, nada puderam fazer para salvar o veículo que já havia sido destruído pelo fogo.

O proprietário relatou que percebeu a fumaça saindo do veículo e parou para ver o que se tratava, logo em seguida as chamas tomaram conta do veículo dando tempo apenas de retirar os pertences pessoais. Sitiantes que moram na redondeza tentaram auxilia no combate as chamas mas infelizmente nada pode ser feito.

Um internauta do site JPNews, Toninho testemunhou e registrou o ocorrido, créditos da imagem para Toninho.