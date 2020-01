PITBULL Pitbull é abatido após atacar casal Animal pertencia a família e foi abatido a faca após tentar atacar os donos

19 JAN 2020 - 23h:31 Por Alfredo Neto

Um cão da raça Pitbull foi abatido a faca após atacar os donos na noite deste domingo (19) na rua Isac Marques Garcia, bairro Jardim Bela Vista, zona Oeste de Três Lagoas.

O proprietário do animal relatou a reportagem do JPNews, que ele a esposa e uma criança estava na residência, e que o animal pertencia a família a quase um ano, desde o nascimento.

O homem relatou que o animal teria tentado atacar sua esposa, a mulher teria corrido e se trancado dentro da residência. O esposo que estava do lado de fora tentou acorrentar o animal que também o atacou.

O dono do animal contou que para se proteger do ataque, utilizou uma faca acertando o cão que interrompeu o ataque. Um vizinho ouviu os barulhos e acionou a Polícia Militar que foi até a casa do casal e constatou o ocorrido.

Apesar da esposa confirmar a versão do marido, o homem irá responder por (Praticar ato de abuso, mais tratos,ferir ou multilar, animais domésticos,silveste, nativos ou exóticos), pelo fato de após ter ferido o animal, ter acorrentado o cão em uma árvore e ter desferido outro golpe fatal de faca, buscando cessar a vida do animal que estava agonizando.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) que irá abrir um inquérito.