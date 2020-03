BEM ESTAR Plasticlínica é a primeira clínica a trazer Ultraformer III Aparelho oferece resultados satisfatórios de cirurgia, mas sem dor ou cicatrizes

20 MAR 2020 - 08h:00 Por Redação

A idade vai chegando e, com ela, algumas características que geram insatisfação. Às vezes nem é preciso a idade para que essa insatisfação surja. Mas, como resolver todas as insatisfações de maneira indolor, não-invasiva e em todas as partes desejadas do corpo? A resposta é uma só: Ultraformer III.

Aqui vão 5 motivos para se apaixonar e escolher o Ultraformer III:

1. É indolor

O procedimento é feito em consultório com anestésico tópico e demora cerca de uma hora entre o tempo de anestésico necessário e sua aplicação.

2. Não tem downtime

Diferente de procedimentos cirúrgicos convencionais, o Ultraformer III não é invasivo, não deixa o local ferido pós-procedimento - apenas um leve vermelho que sai em alguns minutos, sem traumas, inchaços ou cicatrizes.





3. Corpo e rosto

O ultrassom micro e macroformado do Ultraformer III pode ser aplicado em diversas regiões do corpo todo para tratar desde a flacidez do abdômen e até mesmo das pálpebras, ou reduzir as bochechas.

4. Procedimento não invasivo

Além do resultado certeiro, as sessões de Ultraformer III não são procedimentos invasivos. Para quem teme bisturis, cicatrizes e períodos pós-operatórios, é a escolha ideal!

5. Autoestima

Por último, mas não menos importante, procedimentos com o Ultraformer III elevam a autoestima porque tratam diretamente pontos que geram insegurança. As pessoas não notarão o procedimento, mas o embelezamento!

