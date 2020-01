GRADUAÇÃO PM abre vagas em curso para sargento Serão oferecidas 256 vagas neste ano

25 JAN 2020 - 07h:37 Por Valdecir Cremon

O Comando-Geral da Polícia Militar divulgou, ontem, um edital para o processo seletivo de candidatos ao curso de formação de sargentos. Serão oferecidas 256 vagas neste ano.

As inscrições serão feitas apenas pela internet, de amanhã até o dia 31 de janeiro, no portal spdo.ms.gov.br.

O curso prevê “formar e capacitar profissionalmente os policiais militares, ocupantes da graduação de cabo, para exercerem e ocuparem o cargo de Terceiro Sargento PM e, por conseguinte, após o cumprimento do interstício e demais requisitos, o de segundo sargento, mediante aquisição de conhecimentos necessários ao desempenho das funções gerais e específicas inerentes ao seu quadro”, como diz nota emitida pelo comando nesta sexta-feira.

Podem se inscrever policiais militares relacionados em uma lista de acesso disponível no edital.

A seleção será composta por quatro fases: inscrição, de caráter eliminatório, exame de saúde, exame de capacidade física, apresentação e análise de documentos.

O candidato precisa estar no cargo de cabo e ter, no mínimo, 10 anos de serviço efetivo na PM.