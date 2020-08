PM acaba com a festa do ‘bonde da maconha’ Motorista é flagrado dirigindo embriagado e com porção de maconha

17 AGO 2020 - 06h:47 Por Israel Espíndola

A guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar estavam em patrulha quando avistaram o Fiat Uno - Divulgação Noite de domingo (16), enquanto muito já se preparavam para mais uma semana o ‘bonde’ perambulava pelas ruas de Três Lagoas. Por volta das 23h40, cruzamento da rua Munir Thomé com José Amin, a guarnição da Polícia Militar avistou um veículo Fiat Uno, em velocidade muito abaixo do permitido, o carro também chamava atenção por estar ‘rebaixado’, dentro do carro motorista e mais duas pessoas. Ao serem abordados o motorista apresentava forte indícios de embriaguez, e falava frases desconexas e o odor etílico era forte, ao realizar o teste de etilômetro, resultou em 0,69mg/l. Em revista pessoal os policiais encontraram uma porção de maconha, o qual tentou ocultar. Enquanto outros dois eram revistados o motorista começou ameaçar os policiais dizendo: 'amanhã tirarei meu carro, e se esse cara verá quem sou'. Um dos passageiros assumiu ser dono da droga e informou que iriam fumar, mas que os políciais não permitiram. Já na Depac para registra a ocorrência o motorista presenciou a chegada da mãe e novamente ficou exaltado e foi preciso algema-lo.

Deixe seu Comentário