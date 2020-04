PERTURBAÇÃO PM apreende droga ebalança após denuncia de som alto Vizinhaça incomodada pelo som alto chamou a Polícia Militar no Paranapungá

10 ABR 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 37 anos foi apreendido por posse de drogas para consumo próprio na madrugada desta sexta-feira (10) na rua Rui Costa, no bairro Paranapungá, zona Norte de Três Lagoas.

A Polícia Recebeu uma denúncia de perturbação do sossego relacionado a som alto, no local denunciado para a Polícia Militar estaria havendo uma festa, com som alto e aglomerações de pessoas.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local averiguar a denuncia e ao perceber a chegada dos militares, várias pessoas que estavam no local fugiram pulando os muros das casas vizinhas. O proprietário da residência tentou mentir a identidade para os policiais e disse que não conhecia os proprietários da residência.

Após uma busca pelo imóvel os policiais encontraram uma trouxinha de cocaína, uma balança de precisão e vários apetrechos para o preparo de drogas e uma fixa de inscrição para piloto de Arraes amador, que seria do proprietário da casa, os militares pediram apoio da Força Tática que foram até o local e reconheceram o abordado como dono da casa e pessoa com várias passagens policiais pela prática de tráfico de drogas.

Após ser reconhecido, os militares deram voz de prisão ao homem por posse de drogas para consumo pessoal, homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde prestou depoimento e foi liberado.