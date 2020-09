ARMA DE FOGO PM apreende revólver, espingarda e munições Armas e munições estavam com dois irmãos que foram presos

21 SET 2020 - 14h:24 Por Alfredo Neto

Dois homens foram presos por porte irregular de arma de fogo e munições após serem flagrados com um revólver cal. 38, uma espingarda calibre 28, mais 14 cartuchos 28 e 12 munições calibre 38 na tarde deste domingo (20)em uma estrada rural de Três Lagoas.

A Polícia Militar informou que durante patrulhamento ostensivo em estradas rurais da cidade, se depararam com uma caminhonete modelo L200, no interior do veículo haviam dois homens irmãos biológicos um de 40 anos, e outro com 44 anos.

Durante revista no veículo foram localizadas as armas e munições, indagados pelos militares os irmãos confessaram não ter permissão para portar o armamento e que estariam retornando de um pesqueiro situado na margem direita do rio Paraná, no município de Três Lagoas.

Após a constatação do porte irregular de armas e munições, os militares deram voz de prisão e levou os irmãos para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde ambos foram autuados e uma fiança foi arbitrada para que os irmãos possam responder o processo em liberdade.