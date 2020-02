VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Agressor de mulher é parado a tiro de borracha após tentar agredir policiais O agressor teria agredido e ameaçado a ex-mulher de morte e partiu para cima dos militares

10 FEV 2020 - 09h:34 Por Alfredo Neto

Um homem de 38 anos foi preso por ameaça, violência doméstica e resistência na noite deste domingo (9) na rua k, bairro Vila São João, zona Sul de Três Lagoas.

a PM foi chamada até o local para fazer o registro da ocorrência de violência doméstica, após o agressor empurrar e ameaçar de morte à vítima, uma mulher de 41 anos.

Para os policiais à vítima contou que foi casada por 18 anos com o agressor, e que estava separada recentemente, e devido ao histórico violento possuir uma medida protetiva contra o ex, mas que mesmo com separados e com à medida protetiva os dois se encontram frequentemente.

À vítima relatou que neste domingo os dois se encontraram na casa da vítima e após uma discussão, o agressor passou à espancar uma cadela pertencente à vítima, e que ao defender o animal à mulher foi empurrada, vindo sofrer uma queda e ao sair da residência o agressor teria ameaçado a mulher dizendo “vou encher sua cara de bala, amanhã você está no caixão”.

Após perceber que a Polícia Militar estava na casa da mulher, o agressor foi até o local e continuou fazendo ameaças para a mulher e para os militares, após receber voz de prisão por causa das ameaças o agressor partiu para cima dos policiais com um capacete.

Com à resistência do agressor, os militares tiveram que utilizar a força para dominar o homem que se recusou a cessar às agressões. Homem só foi contido quando os policiais disparam um tiro de (bala de borracha).

Após se render, o agressor foi levado pela PM para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com um pequeno ferimento na perna esquerda, provocada pelo disparo. Após ser medicado o agressor foi liberado e levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).